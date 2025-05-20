В США спіймали вже 4-х втікачів з в'язниці Луїзіани, але 6 ще на волі: оголошено нагороду у 5000 доларів

Поліція штату Луїзіана затримала четвертого чоловіка, який збіг з в'язниці Нового Орлеану, у штаті Луїзіана. 6 втікачів ще на волі. За інформацію про їх місцеперебування обіцяна нагорода у 5000 доларів.

Як повідомляє УНН з посиланням на Foxnews, за даними поліції штату, четвертого ув'язненого було затримано у п'ятницю.

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"Поліція штату Луїзіана щойно затримала ув’язненого Гері К. Прайса", – підтвердило ФБР Нового Орлеана у дописі в мережі X.

За словами офіційних осіб, Прайса зрештою доставлять до безпечного державного закладу за межами цього району та зареєструють.

21-річному Прайсу було висунуто звинувачення за сімома пунктами: у замаху на вбивство першого ступеня, двома пунктами звинувачення у нанесенні побоїв другого ступеня, нападі з який обтяжує обставини із застосуванням вогнепальної зброї, незаконному позбавленні волі зі зброєю, домашньому насильстві, простому нападі, пошкодженні майна за обтяжуючих обставин та опорі поліціянту.

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Як повідомляло УНН з посиланням на агенцію Reuters, 9 травня Із в’язниці в Новому Орлеані у США втекли десятеро ув’язнених, деякі з яких обвинувачуються у вбивствах. Вони зуміли прорватися на волю, зірвавши двері камери та пробивши стіну.

Влада США заявила, що деякі втікачі, можливо, покинули місто або штат Луїзіана. Громадськість закликали пильнувати, не панікувати та повідомляти про будь-які наводи.

ФБР зазначило, що "збільшило ресурси" та пропонує до 5000 доларів за інформацію, яка допоможе арешту ув'язнених. Поліція заявила, що "понад 200 співробітників правоохоронних органів з різних місцевих, державних та федеральних установ продовжують цілодобово працювати над пошуком решти втікачів".

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6 втікачів, які досі перебувають у розшуку: Джермейн Дональд, 42 роки; Антуан Мессі, 33 роки; Лео Тейт, 31 рік; Лентон Ванбюрен, 27 років; Деррік Гроувз, 27 років; та Корі Бойд, 19 років.Шериф округу Орлеан Сьюзен Хатсон заявила у п'ятницю, що малоймовірно, що в'язні змогли б втекти без сторонньої допомоги. Генеральний прокурор Ліз Меррілл зазначила, що втікачі "явно втратили контроль, і цьому немає жодного виправдання".

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