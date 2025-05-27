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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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В США упіймали ще трьох втікачів з в'язниці у Новому Орлеані: на свободі лишилося двоє

Київ • УНН

 • 1148 перегляди

У Луїзіані затримали ще трьох ув'язнених, які втекли з в'язниці Нового Орлеана. Двоє втікачів досі на волі, їм висунуто додаткові обвинувачення, пов'язані з втечею.

В США упіймали ще трьох втікачів з в'язниці у Новому Орлеані: на свободі лишилося двоє

Генеральний прокурор Луїзіани Ліз Меррілл оголосила в понеділок, що ще трьох ув'язнених, які втекли з в'язниці Нового Орлеана на початку цього місяця, було затримано. Двоє втікачів залишаються на волі, повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Ув'язненого Лентона Ванбюрена було затримано в Батон-Руж, повідомила Меррілл у соціальних мережах. Лео Тейт і Джермейн Дональд були заарештовані в окрузі Вокер, штат Техас, Департаментом громадської безпеки Техасу, повідомила Меррілл в іншій публікації.

Ванбюрен спочатку відбував покарання за порушення умов умовно-дострокового звільнення, зберігання вогнепальної зброї та незаконне носіння зброї. П'ятьох людей було заарештовано та звинувачено у співучасті та сприянні Ванбюрену.

Тейта спочатку ув'язнили за звинуваченням у крадіжці зі зломом, зберіганні вогнепальної зброї та незаконному носінні зброї. Він також має кримінальне минуле, яке включає замах на вбивство другого ступеня. Дональда спочатку заарештували за звинуваченням у вбивстві другого ступеня, заподіянні побоїв при обтяжуючих обставинах та зберіганні вогнепальної зброї злочинцем.

В США спіймали вже 4-х втікачів з в'язниці Луїзіани, але 6 ще на волі: оголошено нагороду у 5000 доларів20.05.25, 10:10 • 3080 переглядiв

За словами Меррілл, трьом чоловікам тепер будуть висунуті додаткові звинувачення, пов'язані з втечею. 10 ув'язнених втекли з в'язниці 16 травня, а трьох було схоплено протягом перших 24 годин після втечі.

На відеозаписі з камер спостереження видно, як кілька ув'язнених приблизно о 00:22 за центральним часом 16 травня відчинили двері камери та пробили стіну за туалетом камери. Близько 01:00 на відео видно, як ув'язнені втікають з будівлі через сусідній вантажний майданчик, повідомив офіс шерифа округу Орлеан.

Втеча залишилася непоміченою офісом шерифа приблизно до 08:30 ранку п'ятниці. На момент втечі жодного заступника шерифа не було призначено до району, звідки ув'язнені ініціювали втечу.

Щонайменше 13 осіб було заарештовано у зв'язку з втечею 10 ув'язнених. Зокрема, працівника з обслуговування в'язниці, якого звинуватили у перекритті води в камері, яку ув'язнені використовували під час втечі шляхом зняття туалету зі стіни.

Нагадуємо

Із в’язниці в Новому Орлеані у США втекли десятеро ув’язнених, деякі з яких обвинувачуються у вбивствах. Вони зуміли прорватися на волю, зірвавши двері камери та пробивши стіну - для цього вирвали з неї унітаз і раковину.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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