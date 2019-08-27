В США двое детей погибли в ДТП с участием угнанной машины полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. По меньшей мере два ребенка погибли, еще 10 человек получили ранения после того, как похищенный полицейский джип врезался в несколько припаркованных автомобилей в американском городе Дейтон (штат Огайо). Об этом в ночь на вторник сообщил телеканал CBS со ссылкой на власти, информирует УНН.
Отмечается, что среди пострадавших было как минимум семь детей. В настоящее время врачи борются за жизнь троих участников дорожного происшествия. Подозреваемый в похищении полицейского автомобиля был также госпитализирован, указывает телеканал.
На месте ДТП работают следователи. Другие детали пока не приводятся.
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Напомним, в ДТП на Киевщине погиб полицейской и семилетний ребенок.