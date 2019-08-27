В США двоє дітей загинули в ДТП за участю викраденої машини поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Щонайменше дві дитини загинули, ще 10 осіб отримали поранення після того, як викрадений поліцейський джип врізався в кілька припаркованих автомобілів в американському місті Дейтон (штат Огайо). Про це в ніч на вівторок повідомив телеканал CBS з посиланням на владу, інформує УНН.
Відзначається, що серед постраждалих було як мінімум сім дітей. В даний час лікарі борються за життя трьох учасників дорожньої пригоди. Підозрюваний у викраденні поліцейського автомобіля був також госпіталізований, вказує телеканал.
На місці ДТП працюють слідчі. Інші деталі поки не наводяться.
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Нагадаємо, у ДТП на Київщині загинув поліцейській та семирічна дитина.