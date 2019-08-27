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В США двоє дітей загинули в ДТП за участю викраденої машини поліції

В США двоє дітей загинули в ДТП за участю викраденої машини поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Щонайменше дві дитини загинули, ще 10 осіб отримали поранення після того, як викрадений поліцейський джип врізався в кілька припаркованих автомобілів в американському місті Дейтон (штат Огайо). Про це в ніч на вівторок повідомив телеканал CBS з посиланням на владу, інформує УНН.

Відзначається, що серед постраждалих було як мінімум сім дітей. В даний час лікарі борються за життя трьох учасників дорожньої пригоди. Підозрюваний у викраденні поліцейського автомобіля був також госпіталізований, вказує телеканал.

На місці ДТП працюють слідчі. Інші деталі поки не наводяться.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мукачеві зіткнулися два легковики, серед постраждалих двоє дітей

Нагадаємо, у ДТП на Київщині загинув поліцейській та семирічна дитина.

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