Высокопоставленный гражданский представитель НАТО в Киеве будет заниматься управлением процессом оборонных институтов до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО". Об этом заявил Старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер в среду в интервью "Голосу Америки", передает УНН.

Как указал Карпентер, коммюнике саммита означает, что НАТО создает совершенно новое командование в Германии для поддержки Украины в обучении, координации, оснащении, логистике, развитии сил. И вдобавок ко всему, берет на себя финансовые обязательства.

Кроме того, Карпентер отметил, что "в этом есть еще и политический компонент, который включает в себя размещение высокопоставленного гражданского представителя в Киеве для управления всем процессом оборонных институтов до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО".

"То, что мы пытались сделать на саммите, и что мы сейчас осуществляем - построение моста в НАТО для Украины. Это действительно значительное достижение. Думаю, украинцы должны быть довольны результатами саммита", - заявил Карпентер.

Он отметил, что в момент появления политической воли "Украина сможет быстро войти в альянс и присоединиться к нам, демократическим странам, которые являются союзниками по НАТО". Карпентер не стал прямо отвечать на вопрос когда именно это произойдет.

"Это политическое решение для лидеров 32 союзных стран. Когда они примут это решение, тогда мы действительно начнем новую историческую главу", - подчеркнул он.

Контекст

Для дальнейшего углубления институциональных отношений Украины с НАТО Генеральный секретарь решил назначить высокопоставленного гражданского представителя в Киеве, который будет выполнять функции координатора взаимодействия НАТО с украинскими чиновниками.