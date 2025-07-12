В Славянске в результате вражеского удара есть погибший и раненые
Киев • УНН
В Славянске в результате российского обстрела повреждены торговый центр, СТО, учебное заведение и административное здание. Погиб мужчина 1990 года рождения, есть раненые.
В результате российского удара по Славянску были повреждены торговый центр, СТО, учебное заведение и административное здание. Есть погибший и раненые, сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, пишет УНН.
Неспокойно в Славянске началось утро субботы, 12 июля. Около 8:00 город в очередной раз подвергся вражескому обстрелу. Попадание по центральной части, в районе автовокзала
Лях сообщил, что повреждены торговый комплекс, СТО, учебное заведение и админздание.
"К сожалению, есть раненые и погибший - мужчина 1990 года рождения. Искренние соболезнования его родным и близким", - отметил глава ГВА.
Дополнение
Во Львове количество пострадавших в результате ночного российского обстрела возросло до шести, среди них - 11-летний мальчик, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Количество людей, обратившихся к медикам после ночной атаки по Львову, возросло до шести. Среди них – 11-летний мальчик. Пятерым, в том числе ребенку, оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении.