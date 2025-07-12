У Слов'янську внаслідок ворожого удару є загиблий і поранені
Київ • УНН
У Слов'янську внаслідок російського обстрілу пошкоджено торговельний центр, СТО, навчальний заклад та адміністративну будівлю. Загинув чоловік 1990 року народження, є поранені.
Внаслідок російського удару по Слов'янську було пошкоджено торгівельний центр, СТО, навчальний заклад та адміністративна будівля. Є загиблий і поранені, повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, пише УНН.
Неспокійно у Словʼянську розпочався ранок суботи, 12 липня. Біля 8:00 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. Влучання по центральній частині, в районі автовокзалу
Лях повідомив, що пошкоджені торгівельний комплекс, СТО, навчальний заклад та адмінбудівля.
"На жаль, є поранені та загиблий - чоловік 1990 року народження. Щирі співчуття його рідним і близьким", - зазначив очільник МВА.
Доповнення
У Львові кількість постраждалих внаслідок нічного російського обстрілу зросла до шести, серед них - 11-річний хлопчик, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик. Пʼятьом, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували", - йдеться у повідомленні.