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У Слов'янську внаслідок ворожого удару є загиблий і поранені

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

У Слов'янську внаслідок російського обстрілу пошкоджено торговельний центр, СТО, навчальний заклад та адміністративну будівлю. Загинув чоловік 1990 року народження, є поранені.

У Слов'янську внаслідок ворожого удару є загиблий і поранені

Внаслідок російського удару по Слов'янську було пошкоджено торгівельний центр, СТО, навчальний заклад та адміністративна будівля. Є загиблий і поранені, повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, пише УНН.

Неспокійно у Словʼянську розпочався ранок суботи, 12 липня. Біля 8:00 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. Влучання по центральній частині, в районі автовокзалу

- говориться у повідомленні.

Лях повідомив, що пошкоджені торгівельний комплекс, СТО, навчальний заклад та адмінбудівля.

"На жаль, є поранені та загиблий - чоловік 1990 року народження. Щирі співчуття його рідним і близьким", - зазначив очільник МВА.

Доповнення

У Львові кількість постраждалих внаслідок нічного російського обстрілу зросла до шести, серед них - 11-річний хлопчик, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик. Пʼятьом, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Слов'янськ
Львів
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