В Швейцарии определились с президентом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президентом Швейцарии на 2018 год стал министр внутренних дел страны Алан Берсей, сообщает УНН со ссылкой на swissinfo.ch.
"Министр внутренних дел Алан Берсей был избран парламентом, чтобы быть президентом Швейцарии на 2018 год", - говорится в сообщении.
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Во время голосования он получил 190 из 210 голосов в парламенте. Президентское кресло он займет впервые после того, как стал министром Федерального совета (правительство Швейцарии - ред.) пять лет назад.