В Швейцарії визначились з президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президентом Швейцарії на 2018 рік став міністр внутрішніх справ країни Алан Берсе, повідомляє УНН з посиланням на swissinfo.ch.
"Міністр внутрішніх справ Алан Берсе був обраний парламентом, щоб бути президентом Швейцарії на 2018 рік", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін знову балотуватиметься у президенти Росії в 2018 році
Під час голосування він отримав 190 з 210 голосів у парламенті. Президентське крісло він посяде вперше після того, як став міністром Федеральної ради (уряд Швейцарії - ред.) п'ять років тому.