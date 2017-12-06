В Швейцарії визначились з президентом

"Міністр внутрішніх справ Алан Берсе був обраний парламентом, щоб бути президентом Швейцарії на 2018 рік", - йдеться в повідомленні.

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Під час голосування він отримав 190 з 210 голосів у парламенті. Президентське крісло він посяде вперше після того, як став міністром Федеральної ради (уряд Швейцарії - ред.) п'ять років тому.