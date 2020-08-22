Штаб ООС: на всех участках фронта сохраняется режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил режим тишины сохранялся на всех участках фронта, ситуация остается полностью контролируемой. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.
“21 августа обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности наших подразделений. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений ООС также сохранялась тишина.
“Среди наших защитников нет военных потерь и ранений. Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, — сообщили в пресс-центре ООС.
Как сообщал УНН, военнослужащих, участвующих в боевых действиях на востоке Украины, наградили знаками отличия СНБО.