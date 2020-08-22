Штаб ООС: на всіх ділянках фронту зберігається режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В районі проведення операції Об’єднаних сил режим тиші зберігався на всіх ділянках фронту, ситуація залишається повністю контрольованою. Про це повідомляє пресцентр ООС, передає УНН.
“21 серпня обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Режим тиші зберігався на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від початку поточної доби, 22 серпня, на усіх ділянках відповідальності підрозділів ООС також зберігалася тиша.
“Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень. Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, — повідомили в пресцентрі ООС.
Як повідомляв УНН, військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на сході України, нагородили відзнаками РНБО.