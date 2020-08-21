Військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на Сході України, нагородили відзнаками РНБО

Повідомляється, що перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал-полковник Михайло Коваль сьогодні перебуває з робочою поїздкою у зоні проведення ООС.

“За дорученням Секретаря Ради Олексія Данілова М. Коваль вручив відзнаки РНБО України військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на Сході України, і привітав їх з Днем Державного Прапора України і Днем Незалежності нашої держави. Бійців нагороджено нагрудним знаком “Захиснику України”, медаллю “Відзнака Ради національної безпеки і оборони України” І та ІІ ступенів”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РНБО виявив ознаки підготовки атаки на органи держвлади України до Дня Незалежності.