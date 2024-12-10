В школах на ВОТ Украины не работают столовые из-за нехватки поваров
Киев • УНН
На оккупированных территориях Украины школы массово закрывают столовые из-за нехватки персонала. Оккупационные власти привлекают неподготовленных студентов ПТУ для работы в пищеблоках под видом практики.
На временно оккупированных территориях Украины большинство школ вынуждены закрывать свои столовые из-за критической нехватки персонала, способного обеспечить питание учащихся. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
В сельских школах ситуация еще более критическая. Пищеблоки здесь не возобновляли свою работу с момента оккупации. Во многих случаях дети остаются без горячего питания, а родители вынуждены самостоятельно заботиться об их обеспечении едой во время учебного процесса.
Оккупационные администрации пытаются разрешить кризис из-за привлечения студентов местных профессионально-технических училищ. Молодежь, вместо полноценного обучения, вынуждена работать в школьных столовых под видом так называемых практических занятий. Им добавили часы "практики", которую проводят именно в условиях школьных пищеблоков. Это решение создает новые проблемы, ведь студенты не имеют достаточной квалификации, а условия труда во многих случаях не соответствуют даже базовым санитарным стандартам.
В целом образовательный процесс на временно оккупированных территориях Украины кремль превратил в военную выучку. Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты начали внедрение кремлевской программы по милитаризации украинских детей "служу отчеству". Для этого активно привлекаются боевики Армии рф
Родители учеников отмечают, что дети не только не получают надлежащего питания, но и возрастают риски для их здоровья из-за низкого качества организации питания.
Напомним,
В Москве начали обучение коллаборационистов-учителей для работы в школах оккупированной Херсонской области. Их основная задача - выявлять проукраинских школьников и обеспечивать их идеологическую ассимиляцию.