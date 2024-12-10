В школах на ВОТ Украины не работают столовые из-за нехватки поваров

ukenru
Эксклюзив
Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств
 • 55892 просмотра

Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств

Эксклюзив
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
 • 103470 просмотра

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
 • 102674 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
 • 106464 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
 • 101974 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Эксклюзив
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
 • 114447 просмотра

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Эксклюзив
Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт
 • 101602 просмотра

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 198178 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 205583 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 278212 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новый рост цен на бензин в Крыму: что происходит со стоимостью А95

Новый рост цен на бензин в Крыму: что происходит со стоимостью А95

 • 26202 просмотра
"Укрэнерго" обнародовало график отключений света на 10 декабря: что ждет украинцев

"Укрэнерго" обнародовало график отключений света на 10 декабря: что ждет украинцев

 • 29056 просмотра
Потому что вся боеспособная армия рф находится на территории Украины: Зеленский о причинах падения режима Асада

Потому что вся боеспособная армия рф находится на территории Украины: Зеленский о причинах падения режима Асада

 • 25958 просмотра
Зеленский поручил Шмыгалю дополнительно увеличить финансирование для бригад

Зеленский поручил Шмыгалю дополнительно увеличить финансирование для бригад

 • 19338 просмотра
Украина будет говорить с Францией о комплектовании новой бригады

Украина будет говорить с Францией о комплектовании новой бригады

 • 19368 просмотра
публикации
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 103470 просмотра
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

 • 114447 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 120443 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 198178 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 278212 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

00:14 • 1481 просмотра
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

 • 84828 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

 • 107151 просмотра
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 105878 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 109439 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В школах на ВОТ Украины не работают столовые из-за нехватки поваров

В школах на ВОТ Украины не работают столовые из-за нехватки поваров

Киев  •  УНН

 • 714 просмотра

Read in English

На оккупированных территориях Украины школы массово закрывают столовые из-за нехватки персонала. Оккупационные власти привлекают неподготовленных студентов ПТУ для работы в пищеблоках под видом практики.

На временно оккупированных территориях Украины большинство школ вынуждены закрывать свои столовые из-за критической нехватки персонала, способного обеспечить питание учащихся.  Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

В сельских школах ситуация еще более критическая. Пищеблоки здесь не возобновляли свою работу с момента оккупации. Во многих случаях дети остаются без горячего питания, а родители вынуждены самостоятельно заботиться об их обеспечении едой во время учебного процесса.

Оккупационные администрации пытаются разрешить кризис из-за привлечения студентов местных профессионально-технических училищ. Молодежь, вместо полноценного обучения, вынуждена работать в школьных столовых под видом так называемых практических занятий. Им добавили часы "практики", которую проводят именно в условиях школьных пищеблоков. Это решение создает новые проблемы, ведь студенты не имеют достаточной квалификации, а условия труда во многих случаях не соответствуют даже базовым санитарным стандартам.

В целом образовательный процесс на временно оккупированных территориях Украины кремль превратил в военную выучку. Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты начали внедрение кремлевской программы по милитаризации украинских детей "служу отчеству". Для этого активно привлекаются боевики Армии рф

- информирует ЦНС.

Родители учеников отмечают, что дети не только не получают надлежащего питания, но и возрастают риски для их здоровья из-за низкого качества организации питания.

Напомним,

В Москве начали обучение коллаборационистов-учителей для работы в школах оккупированной Херсонской области. Их основная задача - выявлять проукраинских школьников и обеспечивать их идеологическую ассимиляцию.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
melitopolМелитополь