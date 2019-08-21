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В августе поставки дизеля из России снизились вдвое – Герус

В августе поставки дизеля из России снизились вдвое – Герус

Киев  •  УНН

 • 9895 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В августе произошло снижение поставок дизеля из России вдвое. Об этом сообщил представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"В августе мы имеем снижение на поставки дизеля с РФ вдвое. Фактически Украина за месяц стала независимой именно в этой энергетической сфере - сфере нефтепродуктов", - сказал Герус.

По его словам, заметна тенденция снижения цен на АЗС.

"Мы буквально на этой неделе имеем понижение цен на бензин и дизель на 20-50 коп, а за последние две недели сжиженный газ подешевел еще на 1 грн", - сказал Герус.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива, поставляемого трубопроводным транспортом и сжиженного газа.

Также напомним, в мае правительство Украины приняло решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации.

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