В августе поставки дизеля из России снизились вдвое – Герус
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В августе произошло снижение поставок дизеля из России вдвое. Об этом сообщил представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"В августе мы имеем снижение на поставки дизеля с РФ вдвое. Фактически Украина за месяц стала независимой именно в этой энергетической сфере - сфере нефтепродуктов", - сказал Герус.
По его словам, заметна тенденция снижения цен на АЗС.
"Мы буквально на этой неделе имеем понижение цен на бензин и дизель на 20-50 коп, а за последние две недели сжиженный газ подешевел еще на 1 грн", - сказал Герус.
Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива, поставляемого трубопроводным транспортом и сжиженного газа.
Также напомним, в мае правительство Украины приняло решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации.