У серпні поставки дизелю з Росії знизилися удвічі – Герус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У серпні відбулося зниження поставок дизелю з Росії удвічі. Про це повідомив представник Президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"У серпні ми маємо зниження на поставки дизелю з РФ вдвічі. Фактично Україна за місяць стала незалежною саме в цій енергетичній сфері - сфері нафтопродуктів", - сказав Герус.
За його словами, помітна тенденція зниження цін на АЗС.
"Ми буквально на цьому тижні маємо пониження цін на бензин і дизель на 20-50 коп, а за останні два тижня скраплений газ подешевшав ще на 1 грн", - сказав Герус.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт із Російської Федерації дизельного палива, що поставляється трубопровідним транспортом, та скрапленого газу.
Також нагадаємо, у травні уряд України ухвалив рішення про застосування спеціального мита на всі товари походженням з Російської Федерації.