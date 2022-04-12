В СБУ рассказали немного деталей задержания Медведчука и показали еще одно фото

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"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство-агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки... Но поможет ли тебе это сбежать от наказания? Отнюдь! Кандалы ждут тебя. И на таких же предателей Украины, как ты", - сообщили в пресс-службе.

Детали

В СБУ советуют пророссийским запроданцам и агентам спецслужб рф запомнить - "у ваших преступлений нет ни одного срока давности".

"Спасибо всем сотрудникам СБУ, в частности контрразведчикам и следователям, которые, выполняя поручение Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока что народного депутата Медведчука. Ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления настоящего, к которым привели его личные действия в том числе", - отметил председатель СБУ Иван Баканов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о задержании Виктора Медведчука в результате спецоперации Службы Безопасности Украины.