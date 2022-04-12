В СБУ розповіли трохи деталей затримання Медведчука і показали ше одне фото
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України провели небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Віктора Медведчука. Про це повідомила у вівторок пресслужба СБУ, пише УНН.
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"Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти", - повідомили у пресслужбі.
Деталі
В СБУ радять проросійським запроданцям та агентам спецслужб рф запам'ятати – "у ваших злочинів немає жодного строку давності".
"Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення Президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", - зазначив Голова СБУ Іван Баканов.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив про затримання Віктора Медведчука в результаті спецоперації Служби Безпеки України.