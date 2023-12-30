В ряде областей объявлена воздушная тревога: оккупанты направили шахеты
Киев • УНН
В Украине объявлена воздушная тревога, поскольку БПЛА угрожают многим регионам; Киев также находится под ракетной угрозой.
Воздушная тревога объявлена в областях Украины. Как сообщает сообщает командование Воздушных сил Украины, движение ударных БпЛА оккупантов через Винницкую область, по территории Черкасской области. Угроза для Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областей.
Об этом передает УНН со ссылкой на информацию Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Движение ударных БпЛА: 1. Из Винницкой области, курс западный (Староконстантинов); 2. БпЛА по территории Черкасской области, курс на Виннитчину; 3. Угроза ударных БпЛА остается для Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областей.
Также сообщалось о ракетной опасности для Киевской области. Как указывается, тревога в Киевской области связана с изменением траектории движения БпЛА.
В Польше не нашли следов российской ракеты, которая накануне залетела в воздушное пространство страны30 декабрь 2023, 21:32 • 12607 просмотров
В ряде областей объявлена воздушная тревога: оккупанты направили шахеты
В Украине объявлена воздушная тревога, поскольку БПЛА угрожают многим регионам; Киев также находится под ракетной угрозой.
В Польше не нашли следов российской ракеты, которая накануне залетела в воздушное пространство страны
Польские военные не нашли следов российской ракеты, которая, как сообщалось, вошла в воздушное пространство во время атаки на Украину. Сейчас поисковая операция завершена.
Количество пострадавших от российского удара в Харькове возросло до 21 человека
российский обстрел центра Харькова привел к ранению 21 мирного жителя, в том числе детей, и повреждению инфраструктуры.
Во время итоговой ставки Зеленский заслушал доклад главкома и разведок: определено, что 2024 год станет временем важных решений
Зеленскому рассказали о плане действий на 2024 год и необходимости Украины влиять на важные будущие решения.
Житель Киева спас автомобили от пожара во время ракетной атаки: смелый поступок был отмечен полицией
Во время ракетного обстрела в Киеве местный житель спас от пожара соседние автомобили, отъехав на горящем транспортном средстве, чем заслужил признание и награды от полиции.
В результате ракетного обстрела оккупантов повреждены три медучреждения в Харькове
Три медицинских учреждения Харькова были повреждены в результате ракетного обстрела; никто из персонала/пациентов не пострадал, но еще 9 человек госпитализированы.
Пограничники придерживаются законодательства и правил пропуска лиц через границу, изменений не было - Демченко
Государственная пограничная служба подтверждает отсутствие изменений в правилах пересечения границы; проверки документов продолжаются на фоне случаев выявления поддельных документов и несоответствия цели поездки.
На Киевщине работает ПВО - ОВА
На Киевщине работает противовоздушная оборона по вражеским БПЛА; жителей призывают оставаться в укрытиях.
В Воздушных силах прокомментировали вероятность атак рф на Новый год
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат предполагает, что россия может иметь планы атак на Новый год, призывая к постоянной бдительности; Воздушные силы остаются в состоянии боевой готовности.
Оккупанты ударили искандером по жилому кварталу в Селидово в Донецкой области
В результате ракетного удара российских войск по Селидовому, Донецкой области, погиб 1 человек, 6 получили ранения, повреждены 38 домов.