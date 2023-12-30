В ряде областей объявлена воздушная тревога: оккупанты направили шахеты

Воздушная тревога объявлена в областях Украины. Как сообщает сообщает командование Воздушных сил Украины, движение ударных БпЛА оккупантов через Винницкую область, по территории Черкасской области. Угроза для Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областей.

Об этом передает УНН со ссылкой на информацию Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Движение ударных БпЛА: 1. Из Винницкой области, курс западный (Староконстантинов); 2. БпЛА по территории Черкасской области, курс на Виннитчину; 3. Угроза ударных БпЛА остается для Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областей. - говорится в сообщении.

Также сообщалось о ракетной опасности для Киевской области. Как указывается, тревога в Киевской области связана с изменением траектории движения БпЛА.

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