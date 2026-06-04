В Румынии назначен новый премьер-министр
Киев • УНН
Президент Румынии назначил Эуджена Томака новым премьер-министром. Он сформирует техническое правительство специалистов для сохранения прозападного курса страны.
Президент Румынии Никушор Дан назначил премьер-министром страны своего бывшего советника, депутата Европарламента Эуджена Томака. Об этом сообщает Digi24, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что кандидатура Томака была выдвинута почти через месяц после отставки предыдущего кабинета министров под руководством Илие Болояна из-за напряженности внутри правящей коалиции.
Дан отметил, что главными задачами нового премьера станут сохранение прозападного курса Румынии, обеспечение финансовой стабильности, завершение программ финансирования PNRR до конца августа, а также борьба с коррупцией и цифровизация.
Я выбрал человека, независимого от партий, но обладающего необходимым опытом для обсуждения с партиями, поскольку для этого нужен консенсус и политический опыт. Я ожидаю такой же ответственности от политических партий
В свою очередь Томак сообщил, что представит румынскому парламенту команду специалистов – техническое, а не политическое правительство.
Мы будем придерживаться намеченного направления принадлежности к европейской семье, укрепления стратегического партнерства с США, наших трансатлантических отношений в целом, причем наша роль в НАТО является приоритетом
Добавим, что у Эуджена Томака будет 10 дней, чтобы сформировать новый кабинет и убедить парламентские партии выразить ему вотум доверия.
Напомним
5 мая парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Болояна из-за жестких реформ. Президент Никушор Дан начал консультации по формированию нового Кабмина.
В Румынии готовят отставку премьера Болояна без четкого плана замены, стране грозит политический кризис – Bloomberg05.05.26, 07:55 • 5668 просмотров