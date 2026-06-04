В Румынии назначен новый премьер-министр

Президент Румынии Никушор Дан назначил премьер-министром страны своего бывшего советника, депутата Европарламента Эуджена Томака. Об этом сообщает Digi24, информирует УНН.

Отмечается, что кандидатура Томака была выдвинута почти через месяц после отставки предыдущего кабинета министров под руководством Илие Болояна из-за напряженности внутри правящей коалиции.

Дан отметил, что главными задачами нового премьера станут сохранение прозападного курса Румынии, обеспечение финансовой стабильности, завершение программ финансирования PNRR до конца августа, а также борьба с коррупцией и цифровизация.

Я выбрал человека, независимого от партий, но обладающего необходимым опытом для обсуждения с партиями, поскольку для этого нужен консенсус и политический опыт. Я ожидаю такой же ответственности от политических партий