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В Ровно во время пожара в многоэтажке погиб 10-летний мальчик

Киев • УНН

 • 336 просмотра

В Ровно утром 20 июня произошел пожар в квартире на седьмом этаже, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Правоохранители открыли два уголовных производства.

В Ровно во время пожара в многоэтажке погиб 10-летний мальчик

В Ровно в результате пожара в квартире многоэтажного дома погиб 10-летний мальчик. Трагедия произошла утром 20 июня на улице Кулика и Гудачека. По факту происшествия правоохранители открыли два уголовных производства, пишет УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

По предварительным данным, в квартире на седьмом этаже находились 60-летний мужчина, его 51-летняя жена, 14-летний сын с инвалидностью и двухлетний внук. Семья почувствовала запах дыма, который доносился из спальни. Родители начали эвакуировать детей, однако вернуться за 10-летним сыном, который спал в комнате, не успели из-за стремительного распространения огня.

Спасатели ликвидировали пожар, но квартира выгорела полностью. Также в больницу с отравлением продуктами горения доставили троих детей и женщину из соседней квартиры. Их жизни ничего не угрожает.

Следователи начали досудебное расследование по статьям о нарушении требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшем гибель человека, а также о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

В полиции сообщили, что родители воспитывают восьмерых детей, пятеро из которых уже совершеннолетние. Также установлено, что отец ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в частности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Причины возгорания и все обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются.

Пять ударов по Запорожью привели к гибели человека и пожарам17.06.26, 00:09 • 4393 просмотра

Степан Гафтко

Общество