В Ровенской области будут судить водителя, который в январе сбил коляску с младенцем

$41.380.02
47.770.74
ukenru
НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре
13:40 • 18755 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
09:55 • 37582 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 68220 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 113473 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 97015 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 215818 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 106486 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 83215 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 68049 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 42191 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2.2м/с
22%
750 мм
Популярные новости

Трамп анонсировал план мирного урегулирования войны в Украине: NY Post узнал, что говорят в администрации по вопросу "земли"

22 апреля, 05:22 • 74983 просмотра

Ночная атака рф задела один район Киевской области: показали последствия

22 апреля, 06:01 • 69919 просмотра

В Сумской области из-под завалов достали песика после ночного удара рф - ГСЧС

22 апреля, 07:13 • 45423 просмотра

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

22 апреля, 07:13 • 55141 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 61436 просмотра
публикации

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

14:43 • 5958 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

13:40 • 18755 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 23182 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

22 апреля, 07:51 • 113473 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 107261 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Иван Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Киев

Харьков

Запорожье

Соединенные Штаты

Реклама
УНН Lite

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

10:22 • 21248 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

09:58 • 20267 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 61475 просмотра

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 43102 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 46027 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

ЧатГПТ

Доллар США

Тесла Модель Y

В Ровенской области будут судить водителя, который в январе сбил коляску с младенцем

Киев • УНН

 • 2664 просмотра

В Ровенской области водитель предстанет перед судом за наезд на коляску с младенцем в январе. Ребенок умер в реанимации, водитель признает вину и находится под стражей.

В Ровенской области будут судить водителя, который в январе сбил коляску с младенцем

В Ровенской области будут судить водителя, который в январе наехал на маму с коляской, в результате чего погиб младенец. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

"В Вараше будут судить водителя, который сбил коляску с младенцем",-сообщает прокуратура.

По информации, прокуроры Ровенской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Вараша, которому инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть младенца (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Сейчас водитель находится под стражей. Он признает вину и утверждает, что искренне раскаивается.

В частности, ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним

В конце 21 января в Ровенской области в городе Вараш 49-летний водитель автомобиля "Dacia" наехал на маму с ребенком в коляске. От удара младенец выпал из коляски. Ребенка госпитализировали в реанимацию. Впрочем, малыша, которому был всего месяц, спасти не удалось.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоКриминал и ЧП
Ровненская область
Brent
$66.99
Bitcoin
$90,813.60
S&P 500
$5,262.92
Tesla
$236.83
Газ TTF
$34.36
Золото
$3,442.79
Ethereum
$1,693.29