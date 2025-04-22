В Ровенской области будут судить водителя, который в январе сбил коляску с младенцем
Киев • УНН
В Ровенской области водитель предстанет перед судом за наезд на коляску с младенцем в январе. Ребенок умер в реанимации, водитель признает вину и находится под стражей.
В Ровенской области будут судить водителя, который в январе наехал на маму с коляской, в результате чего погиб младенец. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
"В Вараше будут судить водителя, который сбил коляску с младенцем",-сообщает прокуратура.
По информации, прокуроры Ровенской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Вараша, которому инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть младенца (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Сейчас водитель находится под стражей. Он признает вину и утверждает, что искренне раскаивается.
В частности, ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Напомним
В конце 21 января в Ровенской области в городе Вараш 49-летний водитель автомобиля "Dacia" наехал на маму с ребенком в коляске. От удара младенец выпал из коляски. Ребенка госпитализировали в реанимацию. Впрочем, малыша, которому был всего месяц, спасти не удалось.