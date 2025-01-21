На Рівненщині водій Dacia наїхав на маму з дитиною у візку: немовля померло в реанімації

У Рівненській області водій автомобіля "Dacia" наїхав на маму з дитиною у візку, немовля загинуло, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненської області.

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За даними поліції, ДТП сталась у місті Вараш.

Попередньо встановлено, що сьогодні близько 16:45 водій автомобіля "Dacia", 49-річний житель Вараша, допустив наїзд на 32-річну місцеву жительку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході із дитячою коляскою. Від удару немовля випало із візка.

Дитину госпіталізували до реанімації. Втім, життя хлопчика, якому виповнився лише місяць, врятувати медикам не вдалося: орієнтовно через годину він помер, повідомили у поліції.

Жінка попередньо не травмувалась, однак її іще обстежують медики.

Водій легковика відповідно до обстеження був тверезий. Він пояснив, що відволікся на телефонний дзвінок.

Додамо

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

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