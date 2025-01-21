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На Рівненщині водій Dacia наїхав на маму з дитиною у візку: немовля померло в реанімації

Київ • УНН

 • 52493 перегляди

На нерегульованому пішохідному переході водій Dacia збив жінку з дитячим візком, відволікшись на телефон. Місячне немовля випало з візка та померло в реанімації.

У Рівненській області водій автомобіля "Dacia" наїхав на маму з дитиною у візку, немовля загинуло, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненської області.

Деталі

За даними поліції, ДТП сталась у місті Вараш.

Попередньо встановлено, що сьогодні близько 16:45 водій автомобіля "Dacia", 49-річний житель Вараша, допустив наїзд на 32-річну місцеву жительку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході із дитячою коляскою. Від удару немовля випало із візка.

Дитину госпіталізували до реанімації. Втім, життя хлопчика, якому виповнився лише місяць, врятувати медикам не вдалося: орієнтовно через годину він помер, повідомили у поліції.

Жінка попередньо не травмувалась, однак її іще обстежують медики.

Водій легковика відповідно до обстеження був тверезий. Він пояснив, що відволікся на телефонний дзвінок.

Додамо

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Трагічна ДТП з квадроциклом на Львівщині: загинула 8-річна дитина20.01.25, 11:15 • 27475 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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