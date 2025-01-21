На Ровенщине водитель Dacia наехал на маму с ребенком в коляске: младенец умер в реанимации

В Ровенской области водитель автомобиля «Dacia» наехал на маму с ребенком в коляске, младенец погиб, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

По данным полиции, ДТП произошло в городе Вараш.

Предварительно установлено, что сегодня около 16:45 водитель автомобиля «Dacia», 49-летний житель Вараша, допустил наезд на 32-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с детской коляской. От удара младенец выпал из коляски.

Ребенка госпитализировали в реанимацию. Впрочем, жизнь мальчика, которому исполнился всего месяц, спасти медикам не удалось: ориентировочно через час он умер, сообщили в полиции.

Женщина предварительно не травмировалась, однако ее еще обследуют медики.

Водитель легковушки согласно обследованию был трезв. Он объяснил, что отвлекся на телефонный звонок.

Добавим

Следователь открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

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