На Рівненщині судитимуть водія, який у січні збив візок з немовлям
Київ • УНН
На Рівненщині водій постане перед судом за наїзд на візок з немовлям у січні. Дитина померла в реанімації, водій визнає провину та перебуває під вартою.
На Рівненщині судитимуть водія, який у січні наїхав на маму з візком, внаслідок чого загинуло немовля. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, пише УНН.
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"У Вараші судитимуть водія, який збив візок з немовлям",-повідомляє прокуратура.
За інформацією, прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Вараша, якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть немовляти (ч. 2 ст. 286 КК України).
Наразі водій перебуває під вартою. Він визнає вину та стверджує, що щиро кається.
Зокрема, йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Нагадаємо
Наприкінці 21 січня в Рівненській області у місті Вараш 49-річний водій автомобіля "Dacia" наїхав на маму з дитиною у візку. Від удару немовля випало із візка. Дитину госпіталізували до реанімації. Втім, малюка, якому був лише місяць, врятувати не вдалося.