На Рівненщині судитимуть водія, який у січні збив візок з немовлям

$41.380.02
47.770.74
ukenru
НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі
13:40 • 24012 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
09:55 • 43114 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

22 квітня, 08:27 • 72106 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 119715 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 100601 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 217540 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 108369 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 83508 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 68256 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 42268 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
2м/с
24%
750 мм
Популярнi новини

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

22 квітня, 06:01 • 73259 перегляди

На Сумщині з-під завалів дістали песика після нічного удару рф - ДСНС

22 квітня, 07:13 • 48429 перегляди

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

22 квітня, 07:13 • 58050 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 65216 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 27467 перегляди
Публікації

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

14:43 • 11318 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

13:40 • 23991 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 27859 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

22 квітня, 07:51 • 119683 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 109675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Іван Федоров

Ілон Маск

Олег Синєгубов

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Київ

Харків

Запоріжжя

Сполучені Штати

Реклама
УНН Lite

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

15:42 • 150 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

10:22 • 22331 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

09:58 • 21283 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 65487 перегляди

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 43991 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Telegram

ChatGPT

Долар США

Tesla Model Y

На Рівненщині судитимуть водія, який у січні збив візок з немовлям

Київ • УНН

 • 3488 перегляди

На Рівненщині водій постане перед судом за наїзд на візок з немовлям у січні. Дитина померла в реанімації, водій визнає провину та перебуває під вартою.

На Рівненщині судитимуть водія, який у січні збив візок з немовлям

На Рівненщині судитимуть водія, який у січні наїхав на маму з візком, внаслідок чого загинуло немовля. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

"У Вараші судитимуть водія, який збив візок з немовлям",-повідомляє прокуратура.

За інформацією, прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Вараша, якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть немовляти (ч. 2 ст. 286 КК України).

Наразі водій перебуває під вартою. Він визнає вину та стверджує, що щиро кається.

Зокрема, йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо

Наприкінці 21 січня в Рівненській області у місті Вараш 49-річний водій автомобіля "Dacia" наїхав на маму з дитиною у візку. Від удару немовля випало із візка. Дитину госпіталізували до реанімації. Втім, малюка, якому був лише місяць, врятувати не вдалося.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКримінал та НП
Рівненська область
Brent
$66.99
Bitcoin
$90,813.60
S&P 500
$5,262.92
Tesla
$236.83
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,442.79
Ethereum
$1,693.29