В российском ростове на зернохранилище вспыхнул масштабный пожар: что известно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  66273 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  93963 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  100299 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  100106 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  110838 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  100885 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  103409 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128343 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128803 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123866 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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На Харьковщине погиб мальчик, которого мать тайно привезла в опасное село после принудительной эвакуации - РВА

На Харьковщине погиб мальчик, которого мать тайно привезла в опасное село после принудительной эвакуации - РВА

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Миллионные сделки в "Укрзализныце": Шило после возвращения в СБУ не прекращал взаимодействие с преступной группой - прокурор

Миллионные сделки в "Укрзализныце": Шило после возвращения в СБУ не прекращал взаимодействие с преступной группой - прокурор

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В Минобороны создали Центральное управление защиты прав военнослужащих

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"Добежала до окраины города, там слякоть и собаки злые" - сотни похищенных из Украины детей оккупанты держат в региональных интернатах рф

"Добежала до окраины города, там слякоть и собаки злые" - сотни похищенных из Украины детей оккупанты держат в региональных интернатах рф

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Лекорню провел переговоры с Шойгу: о чем говорили министры обороны

Лекорню провел переговоры с Шойгу: о чем говорили министры обороны

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Без Ватутино, Северодонецка и Дружбы: в Украине переименуют еще более 50 населенных пунктов

Без Ватутино, Северодонецка и Дружбы: в Украине переименуют еще более 50 населенных пунктов

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  193544 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  199990 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  235213 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  505896 просмотра

В российском ростове на зернохранилище вспыхнул масштабный пожар: что известно

В зернохранилище площадью 1000 квадратных метров в ростове-на-дону, россия, вспыхнул пожар, вероятно, с уборочной техникой и топливом, причина которого пока неизвестна.

Новости Мира •   •  10473 просмотра
В российском ростове на зернохранилище вспыхнул масштабный пожар: что известно

На Харьковщине погиб мальчик, которого мать тайно привезла в опасное село после принудительной эвакуации - РВА

11-летний мальчик погиб после того, как его семья тайно вернулась в опасное село в Харьковской области, несмотря на то, что была эвакуирована ранее, в результате вражеского обстрела.

Общество •   •  15403 просмотра
На Харьковщине погиб мальчик, которого мать тайно привезла в опасное село после принудительной эвакуации - РВА

Миллионные сделки в "Укрзализныце": Шило после возвращения в СБУ не прекращал взаимодействие с преступной группой - прокурор

Сотруднику Службы безопасности Украины Артему Шило и еще 6 лицам сообщено о подозрении по делу о мошенничестве с хищением почти 95 миллионов гривен во время закупок "Укрзализныци".

Криминал и ЧП •   •  12861 просмотра
Миллионные сделки в "Укрзализныце": Шило после возвращения в СБУ не прекращал взаимодействие с преступной группой - прокурор

В Минобороны создали Центральное управление защиты прав военнослужащих

Для эффективной защиты прав военнослужащих и их семей в Украине создано Центральное управление по делам защиты прав военнослужащих - институт военного омбудсмена.

Общество •   •  14689 просмотра
В Минобороны создали Центральное управление защиты прав военнослужащих

"Добежала до окраины города, там слякоть и собаки злые" - сотни похищенных из Украины детей оккупанты держат в региональных интернатах рф

Сотни украинских детей, похищенных из Донецкой области, были помещены в детские учреждения в 15 регионах россии, и по меньшей мере 285 из них попали в российский федеральный банк данных о детях-сиротах, говорится в расследовании журналистов.

Война •   •  14591 просмотра
"Добежала до окраины города, там слякоть и собаки злые" - сотни похищенных из Украины детей оккупанты держат в региональных интернатах рф

Лекорню провел переговоры с Шойгу: о чем говорили министры обороны

Министр обороны Франции Себастьен Лекорну осудил "агрессивную войну" россии в Украине во время телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, первого такого разговора с октября 2022 года. И вместе с тем выразил соболезнования, по тексту в Подмосковном "крокус холле" и выразил готовность Франции "к "расширенному обмену" с Москвой в борьбе с "терроризмом".

Война •   •  15176 просмотра
Лекорню провел переговоры с Шойгу: о чем говорили министры обороны

Без Ватутино, Северодонецка и Дружбы: в Украине переименуют еще более 50 населенных пунктов

Еще 51 населенный пункт в Украине, в том числе 7 городов и 44 села, будет переименован в рамках процесса деколонизации.

Общество •   •  13675 просмотра
Без Ватутино, Северодонецка и Дружбы: в Украине переименуют еще более 50 населенных пунктов

На Новопавловском направлении россияне пытались прорвать оборону при поддержке авиации - Генштаб

За минувшие сутки на линии фронта произошло 54 боевых столкновения, больше всего обстрелов противник провел на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, нанеся 5 ракетных и 50 авиационных ударов, а также 37 раз применив реактивные системы залпового огня.

Война •   •  12560 просмотра
На Новопавловском направлении россияне пытались прорвать оборону при поддержке авиации - Генштаб

Российская армия атаковала город Мерефа в Харьковской области: что известно

Российская армия атаковала город Мерефа в Харьковской области, сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.

Война •   •  20842 просмотра
Российская армия атаковала город Мерефа в Харьковской области: что известно

Днепропетровщина: армейцы рф повредили частное предприятие и объект инфраструктуры на Никопольщине

Российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и беспилотников, повредив частное предприятие и объект инфраструктуры, но никто не пострадал.

Война •   •  18662 просмотра
Днепропетровщина: армейцы рф повредили частное предприятие и объект инфраструктуры на Никопольщине