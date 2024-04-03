В российском ростове на зернохранилище вспыхнул масштабный пожар: что известно

В российском ростове прогремели взрывы, а затем вспыхнул пожар на территории зернохранилища, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

"Сильный пожар на складе в ростове-на-дону. По словам очевидцев, возгорание произошло на территории зернохранилища. Площадь пожара - 1000 квадратных метров. По предварительным данным, на складе может также находиться зерноуборочная техника и топливо", - говорится в сообщении.

По данным Baza, что стало причиной пожара пока неизвестно.