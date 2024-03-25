В российском новочеркасске снова прогремели громкие взрывы

В новочеркасске ростовской области рф сегодня в обед, после атаки дронов на ГРЭС, снова раздались громкие взрывы, заявил глава администрации города Юрий Лысенко, передает УНН.

Около 15 минут назад на территории новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник - написал Лысенко в соцсетях.

По его словам, повреждений из-за взрывов якобы не зафиксировано.

УНН сообщал, что в ночь на 25 марта прогремели взрывы на новочеркасской ГРЭС. После атаки дронов поврежден один из ее энергоблоков.