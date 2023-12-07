В российском брянске восьмиклассница стреляла в школе: есть раненые

Три человека пострадали в результате стрельбы в школе в российском брянске. Девушка, которая стреляла, покончила с собой. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на управление мвд в брянской области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что стрельбу в брянской гимназии устроила восьмиклассница, которая сделала несколько выстрелов из оружия отца, рассказали в экстренных службах.

Как сообщает управление мвд, пострадали три человека. Девушка, которая стреляла, покончила с собой.

Дополнение

Все ученики эвакуированы из брянской школы, здание оцеплено полицией.