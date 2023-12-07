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В российском брянске восьмиклассница стреляла в школе: есть раненые

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 07:25  •  23970 просмотра

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Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в брянске (россия). Пострадали три человека. Девочка покончила с собой.

Три человека пострадали в результате стрельбы в школе в российском брянске. Девушка, которая стреляла, покончила с собой. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на управление мвд в брянской области, пишет УНН

Детали

Отмечается, что стрельбу в брянской гимназии устроила восьмиклассница, которая сделала несколько выстрелов из оружия отца, рассказали в экстренных службах.

Как сообщает управление мвд, пострадали три человека. Девушка, которая стреляла, покончила с собой. 

Дополнение 

Все ученики эвакуированы из брянской школы, здание оцеплено полицией. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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