В российском белгороде полный блэкаут после ракетных ударов по подстанциям
Киев • УНН
В российском белгороде из-за ракетных ударов пропало электричество, блэкаут затронул и прилегающие населенные пункты. Удары были нанесены одновременно по основным подстанциям города.
В российском Белгороде в результате ракетных ударов произошло полное отключение электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Отмечается, что без света остались даже те населенные пункты, которые приближены к областному центру.
Ракетные удары были нанесены одновременно и почти по всем основным подстанциям в Белгороде
Напомним
В июне возле Шебекино в Белгородской области горел склад с топливом или военными товарами. Пожар возник в промзоне после сообщений о пролете дрона.
Вблизи российского Белгорода, предварительно, взорвался склад боеприпасов: есть пострадавшие и повреждения08.06.26, 20:12 • 8102 просмотра