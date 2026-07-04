В российском белгороде полный блэкаут после ракетных ударов по подстанциям

В российском Белгороде в результате ракетных ударов произошло полное отключение электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что без света остались даже те населенные пункты, которые приближены к областному центру.

Ракетные удары были нанесены одновременно и почти по всем основным подстанциям в Белгороде