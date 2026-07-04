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В российском белгороде полный блэкаут после ракетных ударов по подстанциям

Киев • УНН

 • 686 просмотра

В российском белгороде из-за ракетных ударов пропало электричество, блэкаут затронул и прилегающие населенные пункты. Удары были нанесены одновременно по основным подстанциям города.

В российском белгороде полный блэкаут после ракетных ударов по подстанциям

В российском Белгороде в результате ракетных ударов произошло полное отключение электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что без света остались даже те населенные пункты, которые приближены к областному центру.

Ракетные удары были нанесены одновременно и почти по всем основным подстанциям в Белгороде

- говорится в одном из сообщений.

Напомним

В июне возле Шебекино в Белгородской области горел склад с топливом или военными товарами. Пожар возник в промзоне после сообщений о пролете дрона.

Вблизи российского Белгорода, предварительно, взорвался склад боеприпасов: есть пострадавшие и повреждения08.06.26, 20:12 • 8102 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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