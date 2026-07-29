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The New York Times

В российской туле совершили покушение на руководителя компании по производству БПЛА

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Неизвестный несколько раз выстрелил в директора компании по разработке беспилотников андрея черезова. Раненого госпитализировали, по факту нападения возбуждено уголовное дело.

В российской туле совершили покушение на руководителя компании по производству БПЛА

В российской туле неизвестный открыл огонь по местному предпринимателю. По данным российских СМИ, речь идет о директоре компании, занимающейся разработкой беспилотников, андрее черезове, передает УНН.

Детали

По информации следственного комитета рф, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Сообщается, что инцидент произошел в подъезде многоэтажного дома на улице михеева. Неизвестный несколько раз выстрелил в предпринимателя из огнестрельного оружия. Раненый выжил, его госпитализировали.

По данным российских медиа, нападение произошло около часа ночи, когда черезов вернулся домой и открывал дверь своей квартиры.

В настоящее время российские правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают личность вероятного нападавшего.

Зеленский подтвердил поражение НПЗ и логистического центра в Рязани и не только29.07.2026, 11:33 • 1576 просмотров

Андрей Тимощенков

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