В российской туле совершили покушение на руководителя компании по производству БПЛА
Киев • УНН
Неизвестный несколько раз выстрелил в директора компании по разработке беспилотников андрея черезова. Раненого госпитализировали, по факту нападения возбуждено уголовное дело.
В российской туле неизвестный открыл огонь по местному предпринимателю. По данным российских СМИ, речь идет о директоре компании, занимающейся разработкой беспилотников, андрее черезове, передает УНН.
Детали
По информации следственного комитета рф, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Сообщается, что инцидент произошел в подъезде многоэтажного дома на улице михеева. Неизвестный несколько раз выстрелил в предпринимателя из огнестрельного оружия. Раненый выжил, его госпитализировали.
По данным российских медиа, нападение произошло около часа ночи, когда черезов вернулся домой и открывал дверь своей квартиры.
В настоящее время российские правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают личность вероятного нападавшего.
Зеленский подтвердил поражение НПЗ и логистического центра в Рязани и не только29.07.2026, 11:33 • 1576 просмотров