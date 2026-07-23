В россии уже нет глубокого тыла – CEO Fire Point о дальнобойных поражениях по территории врага

Ирина Терех

Дальнобойные удары по российской территории, ставшие повседневной реальностью, демонстрируют, что у врага не осталось глубокого тыла. Об этом в интервью Euronews заявила CEO и CTO украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех, пишет УНН.

"С Flamingo и модернизированной версией FP-1 мы достигли еще одного мирового рекорда по дальности полета в 3000 километров. Мы переосмысливаем доктрину "глубокого тыла" и определенным образом переписываем военную терминологию. Сейчас у нашего врага нет такого понятия, как глубокий тыл. И это хорошо для нас", - заявила Ирина Терех.

По ее словам, важным стала не просто возможность достичь такой дальности поражения, а тот факт, что удары стали системными – сотни украинских беспилотников ежедневно и еженощно летят на территорию рф.

"Сейчас мы ежедневно видим, что как минимум 300 украинских беспилотников летают каждую ночь, и примерно столько же в течение дня, крупных беспилотников в направлении российских территорий. Не один беспилотник, а возможность осуществлять ежедневные запуски предсказуемым образом", - сказала Ирина Терех, объяснив, что именно такая предсказуемая повторяемость успеха ведет к прогрессу.

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По словам Терех, главное не только в случае с БпЛА, но и с ракетой Flamingo – возможность постоянного совершенствования и масштабирования производства.

"Flamingo, конечно, сильный аргумент, важный, который в определенном смысле меняет правила игры. Но самое важное в отношении Flamingo то, что мы наращиваем его производство, что мы повышаем его точность, что мы используем это как очень весомый аргумент. По сути, это наша ручка, чтобы написать условия для будущих мирных переговоров", - считает Терех.

CEO Fire Point добавила, что технологическое совершенствование изделий компании происходит постоянно.

"Сейчас это постоянный цикл. После каждого использования поля боя мы что-то меняем и корректируем, чтобы сделать их эффективнее. Скажем, это ежедневный, еженедельный цикл. В основном приходится адаптировать головку (блок наведения), которая содержит основные вычислительные мощности. Программное обеспечение все равно помещается в мелкую деталь, будь то дрон или ракета", – пояснила Ирина Терех, и добавила, что такая непрерывность стала возможной из-за упрощения бюрократических процедур в украинской оборонке.

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