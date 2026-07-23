В рф фиксируют атаку дронов на НПЗ в ульяновской области и ЛПДС в башкирии
Киев • УНН
В ульяновской области под удар дронов попал НПЗ "НС-Ойл", а в Башкирии — ЛПДС "Субханкулово". Сообщается о пожарах.
В рф фиксируют атаки дронов в Ульяновской области и Башкирии, пишет УНН.
Детали
По данным мониторинговых ресурсов, в Ульяновской области под ударом оказался НПЗ "НС-Ойл".
Как уточняет мониторинговый телеграм-канал Exilenova+, под ударом оказалась база сжиженного газа ООО "НС-Ойл" - малотоннажный нефтеперерабатывающий завод, способный перерабатывать до 600 тысяч тонн нефти в год.
А в Башкирии - ЛПДС "Субханкулово".
Сообщается о пожарах.
Также взрывы этой ночью раздавались в Воронеже, временно оккупированных Луганске и Ялте. В оккупированном Крыму беспилотники, как фиксируется, атаковали объекты энергетической инфраструктуры.
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