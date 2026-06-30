В России разрабатывают беспилотный вертолет B-700 грузоподъемностью 700 кг – Defense Express

$44.860.0651.130.21
ukenru
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 18063 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
29 июня, 12:01 • 51409 просмотра
“Show must go on” или группа поддержки "по вызову" – куда делась массовка врача Odrex, которого судят за медицинскую халатность?Photo
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 60226 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
29 июня, 10:19 • 60407 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto
29 июня, 10:16 • 62161 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo
29 июня, 05:37 • 43296 просмотра
Украинцам посоветовали иметь заряженные гаджеты и пауэрбанки на фоне жары
29 июня, 04:31 • 40715 просмотра
США и Иран договорились о немедленном прекращении взаимных атак - СМИ
28 июня, 15:55 • 51453 просмотра
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"
28 июня, 12:51 • 91605 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 135725 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2.3м/с
76%
748мм
Популярные новости
Эрдоган заявил о необходимости результатов в урегулировании войны россии против Украины29 июня, 18:09 • 7700 просмотра
Поваленные деревья, затопленные улицы, отключение света - последствия непогоды в КиевеVideo29 июня, 18:22 • 10637 просмотра
Россия уже в 15-й раз переносит дедлайн захвата Донбасса, на этот раз до 31 декабря - Зеленский29 июня, 18:50 • 5914 просмотра
В Монако произошел взрыв: СМИ сообщают, что вероятной целью был бывший украинский олигархPhoto22:05 • 5684 просмотра
Германия сенсационно вылетела с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в серии пенальти23:35 • 5634 просмотра
публикации
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 26680 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 60203 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto29 июня, 10:19 • 60385 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo29 июня, 10:16 • 62141 просмотра
Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт29 июня, 07:59 • 49967 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 50256 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 66884 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 77928 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 115051 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 132287 просмотра
Актуальное
Сериал
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

В России разрабатывают беспилотный вертолет B-700 грузоподъемностью 700 кг – Defense Express

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

В России завершили проектирование беспилотного вертолета B-700 грузоподъемностью 700 кг. Испытания планируют провести в 2027-2028 годах.

В России разрабатывают беспилотный вертолет B-700 грузоподъемностью 700 кг – Defense Express

В России завершили эскизно-техническое проектирование большого беспилотного вертолета B-700, который позиционируется как один из крупнейших гражданских дронов такого типа в стране. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным издания, разработкой занимается группа компаний "Аэромакс", специализирующаяся на создании гражданских беспилотников и цифровых геоинформационных платформ. Следующим этапом станет подготовка конструкторской документации для изготовления опытного образца. Заводские и сертификационные испытания планируется провести в 2027–2028 годах.

Как утверждают российские разработчики, максимальная взлетная масса B-700 составит 3600 кг, из которых 700 кг придется на полезную нагрузку. Заявленная дальность полета – до 480 км, а крейсерская скорость – около 200 км/ч.

Назначение

Разработчики заявляют, что беспилотный вертолет предназначен для транспортировки грузов в труднодоступные районы со слабо развитой транспортной инфраструктурой. О возможном военном применении проекта пока не сообщается.

В то же время в Defense Express отмечают, что хотя такая грузоподъемность может быть полезна для логистики российской армии, на поле боя из-за больших размеров и относительно невысокой скорости B-700 может стать легкой целью для средств противовоздушной обороны. По мнению издания, более вероятно его использование для логистических задач в тылу, хотя и там он останется уязвимым для ударных беспилотников большой дальности.

Также сообщается, что B-700 планируется оснастить "системой технического зрения", которая должна обеспечивать построение оптимального маршрута с учетом препятствий на пути.

От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России 29.06.26, 14:43 • 60234 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии