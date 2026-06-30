В России разрабатывают беспилотный вертолет B-700 грузоподъемностью 700 кг – Defense Express

В России завершили эскизно-техническое проектирование большого беспилотного вертолета B-700, который позиционируется как один из крупнейших гражданских дронов такого типа в стране. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным издания, разработкой занимается группа компаний "Аэромакс", специализирующаяся на создании гражданских беспилотников и цифровых геоинформационных платформ. Следующим этапом станет подготовка конструкторской документации для изготовления опытного образца. Заводские и сертификационные испытания планируется провести в 2027–2028 годах.

Как утверждают российские разработчики, максимальная взлетная масса B-700 составит 3600 кг, из которых 700 кг придется на полезную нагрузку. Заявленная дальность полета – до 480 км, а крейсерская скорость – около 200 км/ч.

Назначение

Разработчики заявляют, что беспилотный вертолет предназначен для транспортировки грузов в труднодоступные районы со слабо развитой транспортной инфраструктурой. О возможном военном применении проекта пока не сообщается.

В то же время в Defense Express отмечают, что хотя такая грузоподъемность может быть полезна для логистики российской армии, на поле боя из-за больших размеров и относительно невысокой скорости B-700 может стать легкой целью для средств противовоздушной обороны. По мнению издания, более вероятно его использование для логистических задач в тылу, хотя и там он останется уязвимым для ударных беспилотников большой дальности.

Также сообщается, что B-700 планируется оснастить "системой технического зрения", которая должна обеспечивать построение оптимального маршрута с учетом препятствий на пути.

От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России