От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России

Полномасштабная война подтолкнула Украину к активному развитию собственного вооружения — от беспилотных аппаратов, как наземных, так и летательных, до ракет. Частные украинские компании уже заявили о подготовке к серийному производству баллистики. В частности, компания Fire Point планирует завершить кодификацию ракеты FP-7 с дальностью до 300 километров до конца этого года. Аналогичную процедуру должна пройти FP-9 с заявленной дальностью до 900 километров. Именно после завершения процедур сертификации и кодификации начнется серийное изготовление этих ракет и их поставка Вооруженным силам Украины. УНН разбирался в том, как проходят эти государственные процедуры и в чем их сложность.

Как выяснилось, путь баллистической ракеты в войска значительно сложнее, чем у ударных БПЛА. Прежде чем новое изделие будет принято на вооружение, оно должно пройти государственные испытания, подтвердить все заявленные характеристики, получить сертификацию и кодификацию Министерства обороны.

Сертификация и кодификация: в чем разница

Несмотря на то, что эти понятия часто используют как синонимы, речь идет о двух разных этапах подготовки к серийному производству вооружения.

Сначала изделие проходит испытания и оценку соответствия заявленным характеристикам. Именно на этом этапе проверяются дальность полета, точность поражения, надежность работы, устойчивость к РЭБ, характеристики боевой части и другие параметры. Это и есть процесс сертификации изделия.

После этого производитель подает документы на кодификацию. Это процедура, в ходе которой изделию присваивают номенклатурный номер по стандартам НАТО (NSN). Именно после этого ракета или ударный БПЛА могут быть приняты на вооружение ВСУ и использоваться в боевых условиях.

Авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии УНН объяснил, что кодификация — это уже завершающий этап постановки нового изделия на вооружение.

"В целом, если говорить о сертификации и кодификации, то в целом необходимо понимать, что это определенный процесс фактически постановки этого вида техники или вооружения. Он осуществляется Министерством обороны", — отметил Долинце.

По его словам, Украина уже работает по принципам, которые используют страны НАТО, а потому достаточно пройти соответствующие процедуры в отечественном оборонном ведомстве.

Так как Украина имплементирует европейские и натовские нормы и подходы по кодификации и сертификации, то фактически в ходе этого процесса украинские изделия получают так называемый код НАТО, что позволяет вносить эти изделия в международные натовские базы вооружения и военной техники пояснил авиационный эксперт.

По его словам, проходить дополнительную процедуру за рубежом украинским производителям не нужно.

"Каждая страна этот процесс фактически проводит самостоятельно, и это означает, что украинским производителям нет необходимости где-то дополнительно проходить какие-то процессы кодификации. То есть достаточно пройти украинские процессы, и это означает, что эти виды вооружения или техники фактически попадают сразу в общую базу объектов военных, которые имеют код и статус НАТО", — пояснил Долинце.

Таким образом, полный цикл выглядит следующим образом: разработка ракеты, государственные испытания, ее кодификация, а далее получение допуска к эксплуатации или принятие ее на вооружение.

Кто проводит испытания и кодификацию

Испытания новых образцов вооружения проводятся Государственным научно-исследовательским институтом испытаний и сертификации вооружения и военной техники, на военных полигонах воинскими частями, которые определены Министерством обороны.

После завершения испытаний производитель подает в Минобороны пакет документов, который содержит результаты как лабораторных тестов, так и полевых испытаний, техническую документацию и подтверждение всех заявленных характеристик.

"Органом, который в финале уже принимает решение о кодификации, является Министерство обороны, которое получает от производителя весь пакет подтверждающих документов о прохождении всех проверок, о получении всех необходимых сертификатов, лабораторных тестов, полевых испытаний и непосредственно уже на базе этого принимает решение о присвоении кода и постановке на вооружение того или иного вида вооружения или военной техники", — пояснил Долинце.

По словам авиационного эксперта, финальным этапом любой кодификации является проверка изделия в контролируемых условиях, то есть финальное испытание.

Почему ракеты проходят более сложный путь, чем БПЛА

Процедура кодификации зависит от типа вооружения.

Для БПЛА, наземных роботизированных комплексов, средств РЭБ и ряда других категорий вооружения действует упрощенный порядок прохождения процедур сертификации и кодификации. Для баллистических ракет государственный контроль остается гораздо более жестким.

Как объясняет Богдан Долинце, каждый тип вооружения имеет собственный алгоритм прохождения кодификации — имеет разные этапы и требования к его прохождению.

В то же время эксперт отмечает, что Украина в последние годы значительно упростила процедуры.

В Украине сегодня для некоторых видов вооружения, в первую очередь это касается беспилотных платформ, наземных роботизированных комплексов, ракетного вооружения и взрывчатых веществ и боеприпасов, введена так называемая упрощенная процедура, это означает, что есть возможность гораздо быстрее проходить соответствующие процессы получения сертификации, кодификации, чем это действовало бы при полном режиме отмечает Долинце.

Он привел пример, когда украинские производители сознательно кодифицировали ракеты как ударные БПЛА, чтобы воспользоваться упрощенными процедурами и ускорить возможность серийного выпуска.

"Мы видим, что в предыдущие годы некоторые производители ракет, например, называли свои изделия не ракетами, а дрон-ракетами из-за того, что действовала ускоренная процедура именно для дронов. Фактически многие производители использовали приставку "дрон" только для того, чтобы попасть в возможность ускоренной кодификации", — рассказал Долинце.

Сколько длится процедура

Несмотря на то, что Министерство обороны сократило административный этап кодификации до десяти суток, основное время занимает именно подготовка документов, проведение испытаний и подтверждение всех характеристик. В то же время здесь, по его мнению, время прохождения кодификации в большинстве зависит от готовности самого производителя.

В Украине сегодня мы видим этот цикл сокращенным, как правило, до нескольких месяцев, иногда немного больше, в зависимости от комплексности и сложности самой платформы отметил Долинце.

За рубежом же этот полноценный цикл кодификации вооружения может длиться годами.

Когда начнется серийное производство баллистики в Украине

Компания Fire Point планирует завершить кодификацию баллистической ракеты FP-7 дальностью до 300 км до конца года. После этого аналогичную процедуру должна пройти дальнобойная баллистическая ракета FP-9.

"Мы уже сертифицируем нашу баллистическую ракету F7 для боевого применения, а FP-7.х (перехватчик баллистики — ред.) как ракету, о которой вчера упоминал Денис Штилерман, (она — ред.) уже почти готова. Запуск FP-9 мы ожидаем до конца этого года", - рассказала CEO и CTO Fire Point Ирина Терех во время международной выставки вооружения Eurosatory-2026 в Париже.

Впрочем, как подчеркивает Богдан Долинце, получение кода НАТО — это лишь один из компонентов запуска серийного производства. Прежде всего необходимо подтверждение всех заявленных характеристик ракеты.

"Изделие должно быть не просто баллистической ракетой, оно должно выполнять те задачи, которые ожидаемы, которые непосредственно заказчик перед ним выдвигает. То есть, это дальность полета, это точность поражения, это эффективная масса боевой части, это способность работать в определенных условиях, в том числе, например, в условиях агрессивной системы радиоэлектронной борьбы", - объясняет эксперт.

Вторым не менее важным фактором являются производственные возможности предприятия. То есть готов ли производитель масштабировать изготовление ракет и поставлять такое их количество средств, которое необходимо государству.

Сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман в одном из недавних интервью отметил, что компания готова к массовому производству баллистических ракет.

Журналист рассказал, что россия ежемесячно выпускает до 60 баллистических ракет "Искандер-М", и поинтересовался, может ли Fire Point производить больше. На что Штилерман отметил:

"Конечно, значительно больше можем".

Кроме того, он объяснил, что сложность подготовки к серийному выпуску дальнобойной баллистической ракеты FP-9 заключалась в необходимости строительства собственного завода, который будет осуществлять заливку твердотопливных двигателей.

"С "девяткой" (FP-9 - ред.) надо было построить свой новый ПХЗ. Это завод по заливке твердотопливных двигателей. То есть там достаточно большой вес этого двигателя, и надо это все из одного миксера заливать. Надо вам иметь большой миксер, который будет способен за один раз залить такую большую ракету. Сейчас все это сделано, и мы ждем первый полет в ближайшее время", - рассказал Штилерман.

Очевидно, речь идет о заводе в Дании, открытие которого ранее анонсировала Ирина Терех.

"Мы надеемся на открытие первой очереди завода уже в 2026 году, а основной очереди — скорее всего, уже в следующем. На заводе будут изготавливать ракетные двигатели, то есть ракетное топливо, корпуса, стыковочные запчасти к другим частям ракеты", - отмечала она в интервью Defender Media в марте.

А уже 25 июня президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Дания вскоре начнет производство топлива для украинских ракет Flamingo, которые также изготавливает Fire Point.

Так что можно сделать вывод, что украинская компания подготовила мощности и инфраструктуру для серийного производства баллистики.

Авиационный эксперт Богдан Долинце также добавил, что для баллистической ракеты нужен целый комплекс — пусковой установки, оборудования для ее подготовки, использования и запуска, и подготовленный персонал. Учитывая, что первый запуск планируется до конца этого года, вся эта инфраструктура уже подготовлена.

Итак, запуск украинской баллистики в серийное производство зависит не только от успешных сертификации и кодификации, но и от готовности полного производственного цикла. Производитель заявляет о готовности к ее массовому производству, поэтому очевидно процессы со стороны государства должны в ближайшее время завершиться. Если все произойдет в запланированные сроки, Украина может получить существенное усиление дальнобойных возможностей Сил обороны и весомый рычаг влияния на россию.