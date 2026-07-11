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В России подтвердили попытку обмана МОК через деятельность олимпийского комитета РФ на ВГТ Украины - ЦПД

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что олимпийский комитет РФ действует на всех территориях РФ, включая оккупированные территории Украины. Это раскрывает попытку обмана МОК путем формальной ликвидации региональных советов.

В России подтвердили попытку обмана МОК через деятельность олимпийского комитета РФ на ВГТ Украины - ЦПД

Министр спорта и глава олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев открыто заявил, что ОКР якобы "не отказывался ни от каких территорий" и продолжает действовать на всей территории РФ, зафиксированной в ее конституции. Речь идет о деятельности ОКР на ВГТ Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этими словами российский чиновник фактически подтвердил попытку обмана Международного олимпийского комитета ради снятия ограничений: чтобы добиться формальной отмены отстранения, ОКР пошел на юридические уловки - ликвидировал в своем уставе положение о региональных олимпийских советах и письменно заверил МОК, что не будет вести деятельность на временно оккупированных территориях Украины.

Однако Дегтярев хвастается перед внутренней аудиторией, что это лишь формальное изменение "оргштатструктуры" для отвода глаз. По его логике, Москва "обхитрила" международную инстанцию, ведь ОКР продолжает считать эти территории своими, а реальную деятельность на захваченных землях просто переложат на минспорта РФ, которое Дегтярев тоже возглавляет

- указывают в ЦПД.

Там резюмируют, что такое поведение является классическим примером тактики Кремля: подписывать официальные обязательства ради возвращения в мировой спорт, одновременно придумывая лазейки для их обхода.

Напомним

Решение МОК передать право допуска российских атлетов федерациям Кремль называет "большой победой". В ЦПД заявили, что возвращение флага РФ на соревнования во время войны недопустимо.

УЕФА будет блокировать возвращение российских команд в мировой футбол - The Guardian09.07.26, 07:31 • 4330 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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