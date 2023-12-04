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В россии подтвердили гибель замкомандира 14-го армейского корпуса генерала завадского

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 10:54  •  17718 просмотра

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Высокопоставленные чиновники в россии подтверждают смерть генерала завадского. По неофициальным данным, он погиб, наступив на мину.

В россии подтвердили гибель заместителя командира 14-го армейского корпуса, генерала владимира завадского, который, вероятно, подорвался на мине, пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

В СМИ сообщается, что губернатор воронежской области александр гусев подтвердил гибель на войне замкомандующего 14-м армейским корпусом ссс рф владимира завадского

Причины смерти генерала до сих пор неизвестны.

Напомним

В ноябре стало известно о том, что заместитель командира 14-го армейского корпуса, генерал владимир завадский, вероятно, погиб, наступив на мину.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
У росії підтвердили загибель замкомандира 14-го армійського корпусу генерала завадського
russia confirms the death of the deputy commander of the 14th army corps, general zavadsky
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В россии подтвердили гибель замкомандира 14-го армейского корпуса генерала завадского

Высокопоставленные чиновники в россии подтверждают смерть генерала завадского. По неофициальным данным, он погиб, наступив на мину.

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В оккупированном Крыму прогремели взрывы

В Одессе задержали мошенников, которые под видом работников СБУ вымогали деньги у призывников

Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые под видом работников СБУ и военкомата, требовали деньги у потенциальных призывников, обещая помочь им уклониться от военной службы.

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В Одессе задержали мошенников, которые под видом работников СБУ вымогали деньги у призывников

В ГУР не подтвердили ликвидацию оккупантов, причастных к вероятной казни военнопленных

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов не может подтвердить ликвидацию российских оккупантов, которых обвиняют в расстреле украинских военнопленных вблизи Степного Донецкой области.

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В ГУР не подтвердили ликвидацию оккупантов, причастных к вероятной казни военнопленных

Украинские дроны для россиян очень большая головная боль - спикер Сухопутных войск

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Территориальные претензии Венесуэлы к Гайане поддержали 95% - Agence France Presse

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Украина и Болгария договорились о лицензировании экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, в частности семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы. Соглашение направлено на обеспечение рыночной стабильности и защиту болгарских производителей, переработчиков и потребителей.

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Украина и Болгария согласовали режим лицензирования аграрной продукции