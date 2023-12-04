В россии подтвердили гибель замкомандира 14-го армейского корпуса генерала завадского
Киев • УНН
Высокопоставленные чиновники в россии подтверждают смерть генерала завадского. По неофициальным данным, он погиб, наступив на мину.
В россии подтвердили гибель заместителя командира 14-го армейского корпуса, генерала владимира завадского, который, вероятно, подорвался на мине, пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
В СМИ сообщается, что губернатор воронежской области александр гусев подтвердил гибель на войне замкомандующего 14-м армейским корпусом ссс рф владимира завадского
Причины смерти генерала до сих пор неизвестны.
Напомним
В ноябре стало известно о том, что заместитель командира 14-го армейского корпуса, генерал владимир завадский, вероятно, погиб, наступив на мину.
В россии подтвердили гибель замкомандира 14-го армейского корпуса генерала завадского
Высокопоставленные чиновники в россии подтверждают смерть генерала завадского. По неофициальным данным, он погиб, наступив на мину.
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