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В Россию с рабочим визитом прибудет Ф.Могерини

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. С рабочим визитом в Российскую Федерацию 24 апреля прибудет Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини, передает УНН со ссылкой на МИД РФ.

Отмечается, что 24 апреля по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова Россию с рабочим визитом посетит Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Ф.Могерини.

"В ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы отношений РФ-ЕС, а также ключевые международные проблемы, включая ситуацию на Украине, в Сирии, Ираке, Ливии, ход реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, БВУ, вопросы противодействия международному терроризму", - отметили в российском МИД.

Как сообщал УНН, 19 февраля во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини указала на ответственность России за реализацию минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.

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