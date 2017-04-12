В Россию с рабочим визитом прибудет Ф.Могерини

Отмечается, что 24 апреля по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова Россию с рабочим визитом посетит Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Ф.Могерини.

"В ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы отношений РФ-ЕС, а также ключевые международные проблемы, включая ситуацию на Украине, в Сирии, Ираке, Ливии, ход реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, БВУ, вопросы противодействия международному терроризму", - отметили в российском МИД.

Как сообщал УНН, 19 февраля во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини указала на ответственность России за реализацию минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.