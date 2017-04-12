В Росію з робочим візитом прибуде Ф.Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. З робочим візитом в Російську Федерацію 24 квітня прибуде Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпек, заступник Голови Європейської комісії Федеріка Могеріні, передає УНН з посиланням на МЗС РФ.
Зазначається, що 24 квітня за запрошенням міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова Росію з робочим візитом відвідає Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, заступник Голови Європейської комісії Федеріка Могеріні.
"В ході переговорів планується обговорити стан і перспективи відносин РФ та ЄС, а також ключові міжнародні проблеми, включаючи ситуацію на Україні, в Сирії, Іраку, Лівії, хід реалізації Спільної всеосяжного плану дій по врегулюванню ситуації навколо іранської ядерної програми, БВУ, питання протидії міжнародному тероризму", - зазначили в російському МЗС.
Як повідомляв УНН, 19 лютого під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні вказала на відповідальність Росії за реалізацію мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.