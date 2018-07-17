В российской Туве массовое отравление шаурмой: более 90 пострадавших, 50 госпитализированы

Сообщается, что посетители местного кафе "Шаурма" начали обращаться к медикам еще 12 июля.



"В Республиканскую инфекционную больницу с признаками острого кишечного отравления с 12 по 17 июля обратилось 92 человека в возрасте от 4 до 69 лет, из которых госпитализированы 50 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди заболевших 17 детей. Состояние больных стабильное, с положительной динамикой", - отметили в Роспотребнадзоре.



По данным ведомства, у 12 больных выявлено ДНК сальмонеллы. Вероятным источником инфекции называют куриное мясо и чесночный соус непромышленного приготовления. Роспотребнадзор приостановил реализацию 3,5 тонны куриного мяса.



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