В російській Туві масове отруєння шаурмою: понад 90 постраждалих, 50 госпіталізовано

Повідомляється, що відвідувачі місцевого кафе "Шаурма" почали звертатися до медиків ще 12 липня.



"У Республіканську інфекційну лікарню з ознаками гострого кишкового отруєння з 12 по 17 липня звернулося 92 людини у віці від 4 до 69 років, з яких госпіталізовано 50 осіб, решта перебувають на амбулаторному лікуванні. Серед захворілих 17 дітей. Стан хворих стабільний, з позитивною динамікою ", - відзначили в Росспоживнагляді.



За даними відомства, у 12 хворих виявлено ДНК сальмонели. Ймовірним джерелом інфекції називають куряче м'ясо і часниковий соус непромислового приготування. Росспоживнагляд призупинив реалізацію 3,5 тонни курячого м'яса.



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