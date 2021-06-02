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В России задержали оппозиционера: открыли уголовное дело

Киев • УНН

 • 14669 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В России задержали политика и оппозиционера Дмитрия Гудкова по подозрению в “причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием”. Об этом информирует глава правозащитной организации “Агора” Павел Чиков в Telegram, пишет УНН.

В России задержали оппозиционера: открыли уголовное дело

Детали

Отмечают, что Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Пострадавшим выступает Департамент городского имущества, является собственником помещения.

Гудкову может грозить до пяти лет лишения свободы.

Дополнительно

Обыски в Гудкова сегодня начались с самого утра - следственные действия прошли на даче у политика, в его квартире и в квартире родственников. Всего было 4 обыска в жилище. У политика изъяли некоторую технику и документы. После следственных действий Гудкова доставили в ГСУ МВД на допрос.

Сначала Гудкова допрашивали в качестве свидетеля, однако несколько минут назад стало известно, что политик стал подозреваемым.

Напомним

Бывшего исполнительного директора общественной организации "Открытая Россия", политика Андрея Пивоварова сняли с самолета в аэропорту Пулково, в Санкт-Петербурге. Он задержан в рамках уголовного дела по ст. 284.1 УК - осуществление деятельности нежелательной организации

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