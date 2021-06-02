В Росії затримали опозиціонера: відкрили кримінальну справу

Деталі

Зазначають, що Гудков затриманий на 48 годин до обрання запобіжного заходу. Він проходить підозрюваним у справі, яка розслідується за ч.2 ст. 165 КК РФ (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою). Йдеться про несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення в 2015-2017 роках. Потерпілим виступає Департамент міського майна, який є власником приміщення.

Гудкову може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Додатково

Обшуки у Гудкова сьогодні почалися з самого ранку — слідчі дії пройшли на дачі у політика, в його квартирі і в квартирі родичів. Всього було 4 обшуку в житлі. У політика вилучили деяку техніку і документи. Після слідчих дій Гудкова доставили в ГСУ МВС на допит.

Спочатку Гудкова допитували як свідка, однак кілька хвилин тому стало відомо, що політик став підозрюваним.

Нагадаємо

Колишнього виконавчого директора громадської організації “Відкрита Росія”, політика Андрія Пивоварова зняли з літака в аеропорту Пулково, в Санкт-Петербурзі. Він затриманий в рамках кримінальної справи за ст. 284.1 КК — здійснення діяльності небажаної організації