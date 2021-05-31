Російського політика Андрія Пивоварова затримали у рамках кримінальної справи

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“Андрія Пивоварова везуть до Головного слідчого управління по Санкт-Петербургу на Московському проспекті. Він затриманий в рамках кримінальної справи за ст. 284.1 КК — здійснення діяльності небажаної організації”, — йдеться у повідомленні.

До Пивоварова не пускають адвоката Олену Бородіну. У прикордонуправлінні ФСБ в Пулково їй заявляють, що не знімали Андрія з рейсу.

Нагадаємо

Андрія Пивоварова зняли з рейсу в Санкт-Петербурзі 31 травня, коли він летів на відпочинок.

Додатково

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”.