Російського політика Андрія Пивоварова затримали у рамках кримінальної справи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Колишнього виконавчого директора громадської організації “Відкрита Росія”, політика Андрія Пивоварова зняли з літака в аеропорту Пулково. Його затримали в рамках кримінальної справи, інформує його команда у Twitter. Про це пише УНН.
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“Андрія Пивоварова везуть до Головного слідчого управління по Санкт-Петербургу на Московському проспекті. Він затриманий в рамках кримінальної справи за ст. 284.1 КК — здійснення діяльності небажаної організації”, — йдеться у повідомленні.
До Пивоварова не пускають адвоката Олену Бородіну. У прикордонуправлінні ФСБ в Пулково їй заявляють, що не знімали Андрія з рейсу.
Нагадаємо
Андрія Пивоварова зняли з рейсу в Санкт-Петербурзі 31 травня, коли він летів на відпочинок.
Додатково
У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”.