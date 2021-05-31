Российского политика Андрея Пивоварова задержали в рамках уголовного дела

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“Андрея Пивоварова везут в Главное следственное управление по Санкт-Петербургу на Московском проспекте. Он задержан в рамках уголовного дела по ст. 284.1 УК — осуществление деятельности нежелательной организации ”, - говорится в сообщении.

К Пивоварову не пускают адвоката Елену Бородину. В погрануправлении ФСБ в Пулково ей заявляют, что не снимали Андрея с рейса.

Напомним

Андрея Пивоварова сняли с рейса в Санкт-Петербурге 31 мая, когда он летел на отдых.

Дополнительно

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко , сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.