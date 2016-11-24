В России осудили нападение на культурный центр Украины в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Россия осуждает инцидент у культурного центра Украины в Москве, который сопровождался поджогом украинского флага. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы всегда осуждаем подобного рода варварские действия, где бы они ни происходили... относительно вчерашнего инцидента, соответствующий запрос был направлен в правоохранительные органы, вопрос изучается", - заявила М.Захарова.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины крайне возмущено фактом преступного надругательства в России над государственным символом Украины - поджогом Государственного Флага, который был совершен во время нападения 22 ноября 2016 года на помещение Национального культурного центра Украины в Москве, группой радикально настроенных молодых людей.