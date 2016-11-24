В Росії засудили напад на культурний центр України в Москві

"Ми завжди засуджуємо подібного роду варварські дії, де б вони не відбувалися...щодо вчорашнього інциденту, відповідний запит був направлений в правоохоронні органи, питання вивчається", - заявила М.Захарова.

Як повідомляв УНН, міністерство закордонних справ України вкрай обурене фактом злочинної наруги в Росії над державним символом України — підпалом Державного Прапора, скоєного під час нападу 22 листопада 2016 року на приміщення Національного культурного центру України в Москві, групою радикально налаштованих молодиків.