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15 марта, 19:03 • 107734 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146106 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125274 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118669 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105789 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101922 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94852 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125519 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
В России за сутки обнаружили максимальные за пандемию 57 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки обнаружили максимальные за пандемию 57 тысяч случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 18161 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ составил 57 212, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Такие данные обнародовал оперативный штаб по борьбе с инфекцией в субботу, передает УНН.

Детали

Количество летальных исходов из-за коронавируса выросло за сутки на 681 против 692 днем ранее, к 325 433.

В Москве за сутки выявили 16 094 случаи заражения коронавирусом (новый антирекорд) против 15 987 накануне. В Санкт-Петербурге за сутки обнаружили 8451 случай заражения коронавирусом против 5922 днем ранее.

В Подмосковье за сутки обнаружили 6400 случаев заражения коронавирусом против 4424 днем ранее.

За сутки госпитализировали 9 902 человек, рост по сравнению с предыдущими сутками составил 8,4%.

Всего с начала пандемии зафиксировали 11 044 986 случаев COVID-19

Распространение Omicron зафиксировали уже в 63 регионах РФ. В структуре новых случаев COVID-19 вариант Delta составляет 51,9%, а Omicron и другие не доминирующие штаммы - 48,1%.

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