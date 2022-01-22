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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 46301 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

В Росії за добу виявили максимальні за пандемію 57 тисяч випадків COVID-19

В Росії за добу виявили максимальні за пандемію 57 тисяч випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 18167 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Добовий приріст нових випадків коронавірусу в РФ склав 57 212, що є найвищим показником з початку пандемії. Такі дані оприлюднив оперативний штаб по боротьбі з інфекцією в суботу, передає УНН.

Деталі

Кількість летальних наслідків через коронавірус зросло за добу на 681 проти 692 днем раніше, до 325 433.

У Москві за добу виявили 16 094 випадки зараження коронавірусом (новий антирекорд) проти 15 987 напередодні. У Санкт-Петербурзі за добу виявили 8451 випадок зараження коронавірусом проти 5922 днем ​​раніше.

У Підмосков'ї за добу виявили 6400 випадків зараження коронавірусом проти 4424 днем ​​раніше.

За добу госпіталізували 9 902 людей, зростання порівняно з попередньою добою склало 8,4%.

Всього від початку пандемії зафіксували 11 044 986 випадків COVID-19

Поширення Omicron зафіксували вже у 63 регіонах РФ. У структурі нових випадків COVID-19 варіант Delta становить 51,9%, а Omicron та інші не домінуючі штами - 48,1%.

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