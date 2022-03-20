В россии начались репрессии против военных, их обвиняют в трусости – Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Федеральная служба безопасности россии обвиняет военных в трусости и слабом характере. Об этом на брифинге рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.
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"Сейчас в этой фазе, когда российское командование не смогло выполнить основные задачи, которые перед ними стоят, началась фаза репрессий. Поступают многочисленные сообщения от наших спецслужб, Генштаба о том, что ФСБ начала искать виновных в рядах вс рф и других формированиях, в той же самой Росгвардии. Сотни и десятки военнослужащих подвергаются унизительным проверкам. Их обвиняют в отказе от ведения боевых действий, слабости характера, трусости. Под удар попадают даже генералы и высшие начальники вс рф", - рассказал Арестович.
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По его словам, один из представителей информационно-психологических служб России был обвинен в том, что плохо организовует Херсонскую Народную Республику.
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