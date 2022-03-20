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В росії почалися репресії проти військових, їх звинувачують у боягузтві – Арестович

В росії почалися репресії проти військових, їх звинувачують у боягузтві – Арестович

Київ • УНН

 • 117596 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Федеральна служба безпеки росії звинувачує військових в боягузтві та слабкому характері. Про це на брифінгу розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.

Цитата

"Зараз в цій фазі, коли російське командування не змогло виконати основні завдання, які перед ними стоять, почалася фаза репресій. Надходять численні повідомлення від наших спецслужб, Генштабу про те, що ФСБ почала шукати винних у лавах зс рф та інших формуваннях, в тій же самій Росгвардії. Сотні та десятки військовослужбовців піддаються принизливим перевіркам. Їх звинувачують у відмові від ведення бойових дій, слабкості характеру, боягузтвах. Під удар потрапляють навіть генерали та вищі начальники зс рф", - розповів Арестович.

Деталі

За його словами, один з представників інформаційно-психологічних служб Росії був звинувачений в тому, що погано організовує Херсонську Народну Республіку.

Доповнення

У рф планують усунути командира десантної бригади через невдачі в Гостомелі.

Раніше повідомляли, що у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу приблизно 130 російських військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях в Україні

Українські Національні Новини

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