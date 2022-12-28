В СНБО ответили на заявления лаврова и пескова с требованиями передать россии контроль над оккупированными территориями

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"Нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе рф". кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии рф – это позор, поражение и ее развал", - подчеркнул Данилов.

Ранее

Глава мид рф сергей лавров заявил о военных планах россии: "Территории четырех регионов, вошедших в состав россии, должны быть освобождены", – сказал он.

Сегодня пресс-секретарь кремля дмитрий песков также заявил, что российские власти не примут ни одного мирного плана, если он не будет признавать за россией контроль над этими областями.

"Ни один мирный план по Украине не может существовать, если он не учитывает вхождения в состав россии четырех новых регионов", - заявил спикер кремля.